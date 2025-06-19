Более 12 млн россиян установили самозапрет на выдачу кредитов
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что с 1 марта текущего года самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуг» установили более 12 млн россиян, сообщает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что власти намерены расширить использование инструментов самоограничений, чтобы предоставить гражданам дополнительные средства защиты. Так, с 1 августа россияне смогут отказаться от получения SMS-сообщений, а с 1 сентября — от спам-звонков. Эти функции будут доступны через операторов сотовой связи.
Вице-премьер добавил, что также с начала осени граждане смогут воспользоваться порталом «Госуслуг», чтобы установить самозапрет на оформление сим-карт.
С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Это можно сделать не только в банке, но и в своей кредитной истории через портал «Госуслуги». Позднее данная услуга появится в МФЦ. В будущем самозапрет можно отменить, и это не повлияет на выдачу кредита.