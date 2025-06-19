Более 12 млн россиян установили самозапрет на выдачу кредитов

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что с 1 марта текущего года самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуг» установили более 12 млн россиян, сообщает «Интерфакс» .

Он подчеркнул, что власти намерены расширить использование инструментов самоограничений, чтобы предоставить гражданам дополнительные средства защиты. Так, с 1 августа россияне смогут отказаться от получения SMS-сообщений, а с 1 сентября — от спам-звонков. Эти функции будут доступны через операторов сотовой связи.

Вице-премьер добавил, что также с начала осени граждане смогут воспользоваться порталом «Госуслуг», чтобы установить самозапрет на оформление сим-карт.

С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Это можно сделать не только в банке, но и в своей кредитной истории через портал «Госуслуги». Позднее данная услуга появится в МФЦ. В будущем самозапрет можно отменить, и это не повлияет на выдачу кредита.