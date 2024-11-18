Более 100 наименований кофейной продукции выпускают в Дмитровском округе

Заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова в рамках рабочего объезда посетила ООО «ФесПродукт» — завод по производству растворимых кофейных напитков MacCoffee. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экскурсию по производству для нее провел исполнительный директор завода Александр Цитович. Он рассказал, что компания начала свою деятельность в городе Яхрома в 2006 году.

В настоящее время на предприятии создано 512 рабочих мест, из которых 413 занимают жители Дмитровского городского округа. Ассортимент ООО «ФесПродукт» имеет более 100 наименований кофейной продукции: начиная от растворимого кофе, какао, капучино, заканчивая горячим шоколадом.

Поговорили и о планах. Останавливаться на достигнутом предприятие не собирается, в планах — расширение производства и увеличение мощностей.

«Возможно, многие жители Дмитровского округа даже не знали, что у нас есть такое специфичное для нашего региона предприятие. Растворимые кофейные напитки Maccoffe знают во многих странах мира. ООО «ФесПродукт» является обладателем многочисленных наград в сфере производства: Superbrand, «Марка № 1 в России», «Товар года». Во время экскурсии я заметила, с какой любовью говорит Александр Петрович о предприятии. Желаю дальнейших успехов, благополучия и покорения новых вершин!» — прокомментировала Оксана Котова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.