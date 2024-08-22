Бойцы СВО и импортозамещение: в России появился новый средний класс
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что участники СВО и работники в сферах импортозамещения стали новым средним классом в РФ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету «Ведомости».
По данным исследования, эти социальные группы лидируют по растущему уровню зарплаты. Так, например, российские военнослужащие, участвующие в боевых действиях на Украине, получают высокие выплаты от Минобороны РФ.
У работников в сферах активного импортозамещения в быстрых темпах растут оклады. Стремительный рост связан с дефицитом квалифицированных кадров.
Как утверждают аналитики, при этом в России растет уровень жизни всех социально-экономических групп. Они отличаются друг от друга лишь темпами роста окладов.
По мнению экспертов ЦМАКП, это приводит к увеличению неравенства при одновременном снижении уровня бедности. При таком сценарии большую выгоду получают как раз две соцгруппы — участники СВО и представители сферы импортозамещения.
Ранее эксперты ЦМАКП сообщили, что в России приходит конец дешевому труду и начинается «революция зарплат». По их мнению, высокие зарплаты военнослужащих задают ориентир для рынка труда.