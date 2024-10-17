сегодня в 16:31

Bloomberg: уход Raiffeisen и UniCredit из России привел к тупику

Международное информационное агентство Bloomberg заявило, что уход из России австрийского Raiffeisen Bank International и итальянской компании UniCredit привел к тупиковой ситуации, сообщает РБК .

Правительство России пообещало блокировать любые попытки RBI и UniCredit продать бизнес российским и иностранным покупателям, рискующим попасть под санкции. По мнению агентства, в этом случае стоит учесть противодействие Запада по продаже бизнеса нероссийскому покупателю.

Эта ситуация тупиковая и фактически делает проведение любых сделок невозможными. Соглашения, которое поддержит Россия, не устроят Запад, и наоборот.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International завершила выход с белорусского рынка, продав свою долю в 87,74% в «Приорбанке» и его дочерних предприятиях компании Soven 1 Holding Limited из ОАЭ.