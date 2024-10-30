Bloomberg: прибыль Volkswagen обвалилась в III квартале 2024 года

Операционная прибыль Volkswagen упала до 2,86 млрд евро в III квартале 2024 года. Снижение составило 42%, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

С января по сентябрь этого года основной бренд VW получил операционную маржу всего в 2,1%. Низкие показатели эксперты связывают с падением интереса местных потребителей к электромобилям и конкуренцией с китайским производством.

Из-за плохих результатов руководство немецкого автогиганта приняло радикальные меры. Оно решило закрыть три завода и уволить около 1 тыс. рабочих. Также компания планирует сократить зарплату оставшимся сотрудникам на 10%.

Эксперты считают, что закрытие заводов поможет VW сэкономить 2,5 млрд евро. При этом радикальные решения предприятия могут усугубить проблемы немецкой экономики и привести к восстанию профсоюзов.

Ранее стало известно, что европейский рынок труда ждет сокращение персонала. Это произойдет из-за ухудшения экономической ситуации.