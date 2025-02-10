Bloomberg назвал Эльвиру Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Колумнист американского агентства Bloomberg Марк Чемпион считает, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина является одной из лучших в мире руководителей ЦБ.

«Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, экономика (РФ-ред.) выросла (в том числе-ред.) <…> благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка», — пишет журналист.

Чемпион добавил, что многих поражает способность России противостоять беспрецедентным санкциям и конфискации активов со стороны Запада.

14 февраля состоится заседание совета директоров Центробанка РФ, по результатам которого регулятор должен обнародовать размер ключевой ставки как минимум на ближайший месяц. В декабре ЦБ, вопреки большинству прогнозов, не стал ее увеличивать. По прогнозам экспертов, в феврале ставка останется без изменений.