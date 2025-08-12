Bloomberg: ЮАР ищет новых покупателей сельхозпродукции из-за пошлин США

сегодня в 14:42

ЮАР начала искать новые рынки для продажи сельскохозяйственной продукции в Азии и иных регионах мира после того, как Соединенные Штаты ввели пошлины. Их размер составил 30%, меры начали действовать с 1 августа, рассказал Bloomberg министр сельского хозяйства государства Джон Стенхейзен, сообщает РИА Новости .

Он назвал американские пошлины «карательными». ЮАР собирается продавать сельскохозяйственную продукцию в Азию и иные регионы страны.

Одна из приоритетных целей, по словам Стенхейзена, — продажа сельскохозяйственной продукции в КНР. Среди потенциальных покупателей — РФ, Филиппины, Южная Корея, государства Ближнего Востока и Япония.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Лидер РФ рассказал коллеге о результатах прошедших в Москве переговорах со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.