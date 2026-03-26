Bloomberg: Индия все чаще отказывается от доллара при покупке российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще рассчитываются за российскую нефть валютами, альтернативными доллару США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Индийские НПЗ избрали новый подход к расчету за российское «черное золото» на фоне растущей геополитической напряженности. Они проводят закупки энергоресурсов, отказываясь от доллара.

Теперь НПЗ расплачиваются за счет отправки рупий на специальные зарубежные банковские счета, «принадлежащие российским покупателям». После этого средства конвертируют в дирхамы ОАЭ или китайские юани.

Также в подобных сделках помогают некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом. Кроме того, в альтернативе в расчетах в ход могут пойти сингапурский и гонконгский доллары, но, по словам экспертов, проведение транзакций зависит от уровня уверенности отдельных банков в этом вопросе.

Ранее Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из нескольких стран. Это Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.