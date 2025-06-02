Bloomberg: глава ЦБ сталкивается с требованиями снизить высокую ключевую ставку

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которую хвалили за помощь в спасении экономики страны после начала СВО, сталкивается с растущим давлением, требующим изменить курс на рекордно высокие затраты по заимствованиям из-за опасений их влияния на бизнес, сообщает Bloomberg .

Российские власти ожидают, что глава регулятора уменьшит базовую ставку, так как ее влияние на бюджет и гражданские отрасли становится более очевидным. Об этом изданию рассказали три чиновника, которые знакомы с ситуацией в Кремле.

На сегодняшний день Центробанк еще удерживает процентные ставки на уровне 21%. Они установлены в октябре прошлого года. Таким образом, регулятор пытается сдержать устойчивую инфляцию, которая в конце 2024 года превысила 10%, что более чем вдвое выше целевого уровня (4%).

При этом прошедшие месяцы высоких расходов по займам давят на большую часть экономики России, особенно на несвязанные с армией, и многие фирмы и производители готовы приостановить инвестиции. Рост в общей экономике РФ в основном идет через госрасходы на СВО.