Bloomberg: электричество подорожает в Германии из-за слабого ветра

Германию ждет еще один скачок цен на электроэнергию из-за холодной погоды и слабого ветра, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

В связи со спадом ветрогенерации немецкие энергосистемы вскоре столкнутся с низкой рентабельностью. Так, энергетическая маржа ФРГ (мера доступной мощности за вычетом ожидаемого спроса) может опуститься до рекордно низких значений.

Между тем спрос на электроэнергию повышен из-за холода. Это подтолкнет Германию либо сжигать ископаемое топливо, либо импортировать французскую электроэнергию.

При этом в ноябре в Германии уже был один скачок цен на электроэнергию на фоне прогнозируемого спада ветрогенерации. Эксперты полагают, что в такой ситуации ФРГ станет зависима от угля, нефти и газа.

Ранее стало известно, что российский «Газпром» сохранил объем поставок газа в Европу в ноябре. В среднем они были на уровне 42,3 млн кубометров в сутки.