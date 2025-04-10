Бюджет России может потерять 12 млрд рублей из-за контрафактных конфет

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Бюджет России в 2025 году может недополучить 12 млрд рублей. Всему виной нелегальная шоколадная и кондитерская продукция, которую ввозят из-за рубежа, сообщает «Коммерсант» .

При этом сырье на мировых рынках существенно подорожало. Поэтому производители стараются сократить издержки с помощью вывода на рынок незадекларированных товаров. Их не останавливают даже штрафы за нарушение налогового законодательства.

Согласно исследованию Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики, нелегальный оборот кондитерской продукции в России достиг 1,49 млрд упаковок. Несколько лет подряд наблюдается дисбаланс между внутренним производством, импортом и объемами потребления.

«По этой причине по итогам 2025 года федеральный бюджет недополучит 12,07 млрд рублей», — говорится в материале исследования.

Ранее Турция ввела временный запрет на экспорт лимонов. Решение связано с аномальными заморозками. Холода повредили урожай цитрусовых в ключевых аграрных регионах республики.