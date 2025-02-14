Бюджет Раменского получил почти 11 млрд рублей собственных доходов в 2024 году

По итогам 2024 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Раменского муниципального округа выросли на 2,4 млрд рублей, что на 28,9% больше, чем в 2023 году. Поступления составили 10,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Фактические поступления налоговых доходов составили 9,7 млрд рублей и выросли на 28,6 процента по сравнению с 2023 годом. Основную часть налоговых доходов бюджета составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и платежи по налогу, взимаемому в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН). В 2024 году поступления по НДФЛ увеличились на 24,2% и составили 4,8 млрд рублей. Платежи по УСН составили 2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

Земельный налог и налог на имущество физических лиц поступили в объеме 1,9 млрд рублей (+19,6%) и 0,62 млрд рублей (+10%) соответственно.

Объем неналоговых доходов бюджета городского округа достиг 1,1 млрд рублей, показав рост на 32,4 процента.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.