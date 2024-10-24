Бюджет Подмосковья пополнился на 308 млн от приватизации областного имущества

С начала текущего года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в казне области, реализовано 24 лота, в составе которых присутствовало 116 объектов. Поступления в бюджет Подмосковья от продажи и аренды недвижимости составили 308 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

Реализацию плана приватизации проводит Правительство Подмосковья для привлечения недвижимости в хозяйственно-экономический оборот. Важно отметить, что аукционные торги проводятся в электронном виде, плюсом которых является полная прозрачность, безопасность для участников и возможность участия в торгах предпринимателей из разных регионов.

Благодаря аукционам в хозоборот вводятся незадействованные ранее объекты и находящиеся в руинированном состоянии, которые приобретают представители бизнеса для того, чтобы создавать новые производства, открывать новые культурные и рекреационные пространства и т. д. А это — и новые рабочие места, и дополнительные налоги.

Так, с торгов в этом году реализован имущественный комплекс, расположенный в г. Орехово-Зуево на ул. Карасово. Это бывшая лодочная станция, которая уже большой период времени не использовалась. Шесть объектов капитального строительства общей площадью 192,1 кв. м и земельный участок площадью 2840 кв. м реализованы более чем за 10 млн рублей.

Еще один объект, реализованный на торгах более чем за 73,7 млн рублей, — нежилое помещение, расположенное в г. Долгопрудный на ул. Центральная, д. 7. По условиям приватизации, собственник сможет использовать его в качестве объекта здравоохранения.

В этом году также совместно с Комитетом по конкурентной политике на торгах сдан в аренду по программе «Усадьбы Подмосковья» уникальный памятник культурного наследия «Усадьба В. А. Пашкова „Крекшино“, главный дом, кон. XIX — нач. XX вв.», расположенный в пос. Совхоза Крекшино г. Москва. Аренда составила более чем за 545,8 тыс. руб. в год. Дворянское гнездо инвестору предстоит отреставрировать и выполнить благоустройство территории в течение семи лет. В целом же, срок аренды по областной программе составляет 49 лет.

Вырученные средства с торгов госимущества будут направлены на социальные нужды региона.

В настоящее время на торги выставлено еще 6 объектов. С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах можно ознакомиться в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.