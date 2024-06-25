Бизнесу Подмосковья рассказали, как увеличить производство и прибыль

По прогнозу отраслевых экспертов, российская химическая промышленность в 2024 году должна вырасти на 5%. Компании адаптировались к новым условиям: перестроили логистику и выполняют заказы клиентов (число которых увеличилось) на внутреннем и внешних рынках. Нарастить прибыль предприятиям помогут консультанты ФЦК. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

22 компании химпрома воспользовались решениями ФЦК. Прирост добавленной стоимости на этих предприятиях составил более 50 млрд рублей.

Пример оптимизации производства

Например, подмосковная компания «Август», один из крупнейших в стране производителей химических средств защиты растений, на треть увеличила производство инсектицидов. По итогам работы с ФЦК компания оценила экономический эффект в 193 млн рублей.

«Чтобы ускорить развитие и в короткие сроки повысить эффективность, мы сфокусировались на улучшении показателей производства инсектицидов и фунгицидов на линии водно-суспензионных концентратов за счет внедрения технологий бережливого производства», — рассказал директор филиала АО «Фирма „Август“» «ВЗСП» Владимир Свешников.

Производство препаратов по защите растений от болезней и вредителей — достаточно трудоемкий процесс. Из-за большой номенклатуры предприятие тратило до 63 часов в месяц на переход с одного вида продукции на другой.

«Внедрение инструмента „Быстрая переналадка“ позволило более чем в полтора раза сократить время промывки. Теперь операторы подготавливают оборудование к работе одновременно на трех этажах производственного цеха. Благодаря этому у компании появилось дополнительно 25 часов в месяц на выпуск продукции», — пояснил суть изменений руководитель проекта ФЦК Вячеслав Анисимов.

На предприятии отсутствовали четкие регламенты по отбору проб и их передаче на анализ в научно-производственный центр, который контролирует качество продукции на всех этапах изготовления. Эксперты ФЦК стандартизировали этот процесс, и компания высвободила еще 4 часа с одного цикла производства.

Предприятие работает круглосуточно, поэтому процесс пересменки также стандартизировали — теперь сотрудники сразу начинают свой рабочий день с производства продукции, а не выяснения статуса окончания работы предыдущей смены. Экономия составила 15 минут рабочего времени на каждую смену, или 11 суток в год.

«Еще мы внедрили систему подачи предложений по улучшениям и организовали комиссии по анализу результатов в каждом подразделении. Сотрудники с вовлеченностью восприняли инициативу. За короткий срок подано более 500 ППУ», — подчеркнул заместитель директора по производству филиала АО «Фирма „Август“» «ВЗСП» Валерий Ванюшин.

Большая часть предложений направлена на улучшение производственной безопасности, условий труда и эффективности. За внедренное предложение автору выплачивается премия.

«Эксперты ФЦК не только обучили наших специалистов, но и показали нам, как работать с новыми инструментами. Двое сотрудников получили сертификаты тренеров. И после того, как мы обучили основам бережливого производства почти весь производственный персонал, распространение культуры непрерывных улучшений проходит практически беспрепятственно», — заключил директор филиала АО «Фирма „Август“» «ВЗСП» Владимир Свешников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из Федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.