Бизнесменам Подмосковья объяснили, что изменится в законодательстве для МСП в 2025 году

Начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства. Важно не пропустить эти изменения, чтобы в новом году работать в соответствии с обновленными нормами и правилами. В помощь малому и среднему бизнесу корпорация МСП Подмосковья подготовила материал с основными изменениями в законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

В первую очередь речь идет о налогах и взносах:

изменятся параметры применения УСН: предельный размер дохода для применения УСН повышен до 450 млн рублей, однако при доходе свыше 60 млн рублей появится обязанность уплачивать НДС;

ставка налога на прибыль организаций вырастет до 25%;

по НДФЛ вводится прогрессивная шкала ставок в зависимости от размера дохода;

гостиницам и другим средствам размещения нужно будет платить туристический налог (в случае его введения местными властями);

АУСН становится доступной в большинстве регионов;

вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет для общепита, гостиниц, ИТ, обрабатывающих производств и ряда других сфер;

ветеринарные услуги коммерческих клиник освобождены от НДС;

стартует налоговая амнистия при дроблении бизнеса;

начнет действовать упрощенный порядок рассмотрения жалоб в налоговые органы;

пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП 15% применяется для выплат сверх 1,5 МРОТ;

субъекты МСП в сфере обрабатывающего производства вправе уплачивать страховые взносы по льготной ставке 7,6%;

страховые взносы для ИП в фиксированном размере составят 53 658 рублей (для ИП новых регионов взносы — 36 000 рублей).

С Нового года меняется минимальный размер оплаты труда. Он составит 22 440 рублей в месяц. Если у работодателя полная ставка ниже / регион установил повышенный МРОТ, следует повысить зарплату работникам по трудовому договору.

Еще одно изменение касается обязательных требований. В Новом году большинство продавцов на рынках и ярмарках должны применять ККТ (норма начнет действовать с 1 марта 2025 года). Кроме того, гостиницы и другие средства размещения должны проходить классификацию и войти в новый реестр.

В сфере корпоративного управления меняется порядок регулирования корпоративных отношений в АО и ООО: заседания органов управления могут проводиться в дистанционном формате. Предусмотрены и другие изменения (норма начнет действовать с 01 марта 2025 года).

Изменения также касаются закона о государственном контроле. Теперь можно будет отказать в доступе на объекты контроля при отсутствии на документах проверяющих штрих-кода для перехода на соответствующую страницу в реестре контрольных мероприятий. Также определено содержание предписания: контрольный орган будет обязан описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц правового акта, содержащего нарушение обязательных требований.

Кроме того, установлено право заключить с контрольным органом соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений, на основании которого действие выданного предписания будет приостановлено. Плюс сокращаются сроки рассмотрения жалоб на решения контрольных органов с 20 до 15 рабочих дней.

Начинается реализация нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В его рамках:

продлен «зонтичный» механизм поручительств;

появятся новые программы льготного финансирования субъектов МСП в приоритетных отраслях;

сохранены все преференции для субъектов МСП при участии в закупках крупнейших заказчиков;

получат развитие новые сервисы и цифровые инструменты на МСП.РФ и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.