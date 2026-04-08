Бизнес Подмосковья оценил значимость социальной ответственности

Исследование отношения предпринимателей к социальной ответственности провели в Подмосковье в первом квартале 2026 года по инициативе регионального уполномоченного. В опросе приняли участие 982 представителя малого и микробизнеса, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В исследовании участвовали индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые, работающие в повседневных секторах экономики. Почти 86% респондентов назвали социальную ответственность очень важной или скорее важной, а более 70% связали ее с деловой репутацией компании. В первую очередь предприниматели относят к ней достойные условия труда, честное ведение бизнеса, соблюдение закона и создание рабочих мест. Благотворительность, участие в общественных проектах и экологическая повестка оказались на втором плане.

При этом между признанием значимости темы и ее системной реализацией сохраняется разрыв. Социальные инициативы чаще носят эпизодический характер. Почти половина опрошенных готовы направлять на такие проекты от 1 до 5% прибыли. Среди основных барьеров предприниматели назвали нестабильную экономическую ситуацию, сложности с финансированием, отсутствие понятных правил и ограниченные меры поддержки.

Наиболее востребованными стимулами бизнес считает налоговые льготы, гранты и субсидии, льготные кредиты и налоговые вычеты. Авторы исследования отмечают, что ценностное согласие с идеей социальной ответственности в регионе уже сформировалось, однако для ее превращения в устойчивую практику необходимы стабильные условия и понятные механизмы поддержки.

Результаты во многом совпадают с данными ВЦИОМ за 2025 год: россияне связывают социально ответственный бизнес с созданием рабочих мест, отсутствием коррупции и выполнением обязательств перед сотрудниками и обществом. Три четверти опрошенных учитывают этот фактор при выборе работодателя.

С презентацией исследования можно ознакомиться по ссылке: https://uzpp.mosreg.ru/download/document/17725738

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.