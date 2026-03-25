Бизнес-омбудсмен Подмосковья встретилась с предпринимателями Балашихи

Конференция «ВЭД в новой реальности» прошла 24 марта в Балашихе с участием исполняющего обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой. Участники обсудили работу компаний на внешних рынках и защиту прав бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наталья Чудакова приняла участие в конференции, организованной союзом «Балашихинская торгово-промышленная палата». Встреча была посвящена выстраиванию работы компаний во внешнеэкономической сфере.

Участники обсудили международные расчеты, логистику, таможенное декларирование, а также тенденции и практические сложности, с которыми сталкивается бизнес в меняющихся экономических условиях. Чудакова подчеркнула, что для предпринимателей, работающих на внешних рынках, важны не только финансовые и логистические инструменты, но и предсказуемость правоприменения.

После конференции она посетила предприятие «Идеал МСК», выпускающее пластиковые материалы для внутренней отделки помещений. С руководством компании обсудили условия ведения бизнеса и текущие вопросы отрасли.

«Такие выезды позволяют не только обсуждать системные проблемы на экспертных площадках, но и видеть, как конкретные правовые и экономические решения отражаются на работе действующих предприятий», — отметила Наталья Чудакова.

Балашихинская торгово-промышленная палата объединяет более 220 предприятий и организаций округа и представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.