Бизнес-омбудсмен и служба судебных приставов Подмосковья усилят взаимодействие

Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Наталья Чудакова провела рабочую встречу с руководителем областного Главного управления Федеральной службы судебных приставов Андреем Тагаевым. Стороны обсудили расширение оперативного взаимодействия и договорились о форматах совместной работы в интересах подмосковного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

В частности, достигнуты договоренности о прямом взаимодействии между руководителями общественных приемных и отделениями судебных приставов в муниципальных образованиях Подмосковья при рассмотрении обращений предпринимателей, касающихся исключительно компетенции ФССП. Кроме того, планируется проведение совместных приемов.

Постоянное рабочее взаимодействие уже приносит ощутимые результаты: В текущем году к Уполномоченному поступило всего два обращения по линии службы судебных приставов, и по ним предприниматели оперативно получили решение.

Отдельное внимание уделено просветительской работе: стороны договорились готовить совместные информационные материалы для бизнеса, включая публикации в профильных изданиях.

Договоренности предусматривают поддержание постоянной связи и оперативную маршрутизацию обращений для оперативного разрешения вопросов исполнения судебных решений и защиты законных интересов предпринимателей.

