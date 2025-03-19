Биткоин падает вопреки криптоинициативам Трампа: что происходит

Падение биткоина на фоне про-криптовой риторики президента США Дональда Трампа многих озадачило. Идея стратегического биткоин-резерва США — это уже не просто разговоры, она набирает обороты. Пока что правительство не закупает BTC, но это может скоро измениться, что придаст криптовалюте институциональную легитимность и долгосрочную ценовую поддержку, заявила РИАМО CEO Bitget Грейси Чен.

Тем временем в Конгрессе продвигается законопроект о стейблкойнах, что сигнализирует о серьезном переходе к финансовой системе на базе блокчейна, подчеркивает она. Некоторые крупные игроки, включая бизнесмена Илона Маска, рассматривают возможность выпуска собственных стейблкойнов, а команда Трампа видит в стейблкойнах способ укрепить статус доллара как мировой резервной валюты.

И еще нужно не забывать об экономике, считает эксперт. Глава Минфина США Скотт Бессент говорил о «периоде детокса», что намекает на контролируемый спад впереди. Если это так, стратегия Трампа, похоже, ясна: обвинить в рецессии экс-президента Джо Байдена, использовать тарифы и криптонарративы для сдерживания издержек и добиваться снижения процентных ставок для стимулирования роста технологий и ИИ. Краткосрочная боль ради долгосрочной выгоды — вот план, объясняет Чен.

«Как бы то ни было, я не вижу BTC ниже 70 тыс. долларов, скорее 73-78 тыс. долларов, что является хорошей точкой входа для тех, кто сомневается. В течение следующих 1-2 лет BTC на уровне 200 тыс. долларов уже не кажется чем-то невозможным», — прогнозирует CEO Bitget.