Биричевский: РФ наращивает инвестиции со странами мирового большинства

На данный момент Москва стремится нарастить инвестиции в создание новых механизмов сотрудничества со странами мирового большинства, в том числе Азии, Африки и Ближнего Востока. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский, сообщает РИА Новости .

«В настоящее время Россия в первую очередь наращивает инвестиции в построение новых механизмов кооперации с зарубежными странами в условиях системной трансформации мировой экономики. Речь идет, в частности, о расширении транспортной и энергетической инфраструктуры, развитии технологической кооперации, обеспечении надежных взаиморасчетов с нашими партнерами», — сказал Биричевский на полях Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ-2025).

Россия в первую очередь инвестирует в многополярность. Это объективный и необратимый процесс. По словам Биричевского, прежде всего Москва инвестирует в суверенные страны, которые заинтересованы в сотрудничестве, основанном на честности и взаимовыгоде.

К таким странам относятся в том числе партнеры Москвы по БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Также ряд стран из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема форума на этот раз: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».