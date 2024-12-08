Безработные могут открыть свое дело при поддержке кадрового центра Подмосковья

Жители Московской области, признанные безработными центром занятости населения, могут воспользоваться услугой «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности» и получить выплату порядка 165 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Специалисты центра сопровождают потенциального предпринимателя на каждом этапе. Так, человек может пройти тестирование на наличие знаний и личных качеств, необходимых для ведения своего дела и после записаться на бесплатное обучение основам предпринимательского дела. Также специалисты дадут рекомендации по подготовке бизнес-плана.

Решиться на такой серьезный шаг не всегда просто. У каждого предпринимателя своя история и своя мотивация. По статистике, чаще за содействием началу предпринимательской деятельности в кадровый центр Подмосковья обращаются женщины. Они же чаще выбирают творческие направления. Мужчины обычно более прагматичны.

Самыми популярными направлениями у начинающих предпринимателей стали услуги в бьюти-сфере, пошив одежды, создание украшений и аксессуаров, производство кондитерских изделий, а также ремонтные и строительные работы.

Единовременную выплату на открытие собственного дела возвращать не нужно, если выполнить два условия:

В течение 90 дней после получения средств отчитаться, что они были потрачены в соответствии с утвержденным бизнес-планом;

Сохранить свой бизнес в течение 12 месяцев после подписания договора с центром занятости.

Подробнее о том, как получить услугу по содействию началу предпринимательской деятельности можно узнать на сайте кадрового центра Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.