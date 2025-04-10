Бессент заявил, что сближение с КНР «перережет горло» Евросоюзу

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Глава Минфина США Бессент: сближение с КНР для ЕС значит «перерезать» себе горло

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны ЕС от попытки отдалиться от Соединенных Штатов и попробовать развернуться по направлению к КНР. Он отметил, что это означает «перерезать» себе горло, сообщает РБК со ссылкой на материал Bloomberg.

Бессент заявил, что ждет подписания между Соединенными Штатами и партнерами соглашений. Благодаря им Вашингтон надеется избавиться от «несбалансированной структуры торговли» государства.

Так глава Минфина США прокомментировал заявление испанского премьер-министра Педро Санчеса. Он сказал, что государствам ЕС необходимо пересмотреть отношения с КНР.

Ранее сообщалось, что Европа вложит два млрд евро в добычу редкоземельных металлов. Так экономический блок планирует уменьшить зависимость от Китая.