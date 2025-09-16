Бессент: конфликт на Украине закончится за 3 месяца после пошлин ЕС на нефть РФ

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент рассказал Reuters и Bloomberg, что украинский кризис может закончиться за два-три месяца, если ЕС введет вторичные пошлины против государств, покупающих нефть у РФ. Однако это может быть возможно, если ЕС введет именно «серьезные санкции», сообщает РИА Новости .

Бессент заявил, что Соединенные Штаты планируют работать с Евросоюзом. Вместе государства изучат введение более жестких санкций против компаний из РФ. Среди них «Роснефть» и «Лукойл».

Утром 16 сентября Еврокомиссия отложила введение 19-го пакета санкций. Его должны были опубликовать 17 сентября.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон готов ввести серьезные экономические санкции против Москвы. Однако странам НАТО нужно полностью отказаться от покупки у России нефти.