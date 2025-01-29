Бернар Арно за день потерял более 10 млрд долларов из-за слабого отчета LVMH

Глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за день потерял 11 млрд долларов после открытия торгов на Euronext Paris. Причиной стал слабый финансовый отчет французской многоотраслевой корпорации, сообщает РБК .

Согласно оценкам Forbes, в среду к 18:10 по Москве потери миллиардера сократились до 10,4 млрд долларов, а общая стоимость активов Арно снизилась до 188,4 млрд долларов. В связи с этим глава LVMH опустился на 5 место в списке богатейших людей мира, пропустив вперед главу Oracle Ларри Эллисона.

Как пишет агентство Bloomberg, по итогам IV квартала прошлого года продажи в ключевом подразделении LVMH, включающем бренды Louis Vuitton и Christian Dior, упали на 1%. Причиной стал низкий спрос покупателей в период новогодних праздников. Общая выручка LVMH за это время выросла лишь на 1%.

Данные результаты вызвали разочарование среди инвесторов, особенно учитывая обнадеживающий отчет конкурента Richemont, опубликованный в начале текущего месяца.

Согласно данным французской биржи, в среду ценные бумаги LVMH на минимуме упали до 700 евро за акции (-6,7%).

Ранее стало известно, что со II квартала текущего года Московская биржа планирует проводить торги в том числе по субботам и воскресеньям.