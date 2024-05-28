«Бери или плати»: в Австрии встали на защиту сделки с «Газпромом»

Глава австрийского OMV: отказа от сделки с РФ не будет, газ не под санкциями

Руководитель нефтегазового концерна OMV (Австрия) Альфред Штерн заявил о невозможности порвать контракт с «Газпромом». Глава компании объяснил свою позицию тем, что против голубого топлива из РФ не вводили рестрикций — ни сама Австрия, ни Евросоюз, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Штерн также подчеркнул необходимость OMV соблюдать условия сделки с «Газпромом».

По его словам, в этом вопросе фундаментом взаимосвязей между австрийской и российской сторонами является принцип «бери или плати» — он предполагает, что концерн платит за голубое топливо из РФ, даже если де-факто его не получает. Соответствующий контракт заключен до 2040 года, добавляет издание.

Вместе с этим в австрийском концерне подчеркнули, что OMV чтит действующее право, в том числе санкционный режим, соблюдает законодательство, условия контрактов и эмбарго.