Белый дом: Зеленский подпишет сделку по ископаемым в ближайшем будущем

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет сделку по редкоземельным металлам уже в ближайшем будущем, сообщает ТАСС .

«Это хорошо для Украины», — заявил Уолтц на конференции, посвященной консервативным политическим действиям.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал по поводу своего отказа на предложенную Штатами сделку по минералам. В день встречи политик согласился с предложением, но потребовал «провести документ через законодательный процесс».

Американский президент Дональд Трамп настолько сильно разозлился на украинского коллегу, что готов был лишить Киев военной помощи. Главу США не устроили действия политика во время мирных переговоров с РФ. В первую очередь тот факт, что Зеленский отказался от первоначального вида сделки по редкоземельным ресурсам Украины.