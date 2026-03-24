Белоусов заявил о росте цен на импортные авто в 2026 году

Автоэксперт и экономист Андрей Белоусов заявил, что ужесточение правил ввоза и рост утильсбора приведут к подорожанию импортных машин, однако слабый спрос не позволит рынку резко вырасти, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, в конце 2025 года вырос утилизационный сбор на автомобили мощностью более 160 л.с., что изменило структуру импорта. Покупатели стали ориентироваться на модели, которые укладываются в этот параметр.

С 1 апреля 2026 года увеличится утильсбор для автомобилей из стран ЕАЭС. Мера направлена на закрытие схем ввоза без полной уплаты сбора.

Кроме того, с 1 января 2026 года Китай ввел новые правила экспорта: лицензия выдается только на автомобили, которыми владелец пользовался не менее 180 дней. Это ограничивает продажу новых машин под видом подержанных.

«Все эти изменения, безусловно, будут оказывать влияние на российский авторынок и так или иначе вызовут определенное подорожание импортируемых в страну автомобилей. На сколько точно вырастут цены – покажет время», — сообщил Белоусов.

Он отметил, что высокая ключевая ставка и стагнация доходов сдерживают спрос, что будет давить на цены. Дополнительным фактором остается курс рубля: его ослабление приведет к удорожанию новых и подержанных машин.

Основу вторичного рынка, по оценке эксперта, составят собранные в Китае автомобили японских, корейских и немецких брендов возрастом 3–5 лет и мощностью до 160 л.с.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.