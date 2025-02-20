Депутат Игорь Антропенко в эфире ИЗОЛЕНТА Live заявил, что иностранные бренды, которые могут вернуться в Россию, обязаны сделать потребителям «выгодные предложения», сообщает радио Sputnik .

Безусловно, возвращение западных брендов на российский рынок не несет в себе негативных последствий. Прежде всего, это создает больше возможностей и повышает конкуренцию, что несомненно полезно для потребителей, отметил парламентарий.

Однако, по его словам, нельзя забывать о том, как изменилась ситуация на рынке за последние три года. Антропенко вспомнил поговорку: «Барыня встала — место пропало», акцентировав внимание на том, что, возвращаясь, западные компании будут сталкиваться с дополнительными затратами.

Он добавил, что им, вероятно, придется делать более «выгодные предложения» для покупателей, так как места в торговых центрах уже заняты, то же касается и логистических цепочек. Более того, за это время появились успешные отечественные компании, которые укрепили свои позиции на рынке, заключил депутат.