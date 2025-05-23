Банкротства россиян достигли исторического максимума в 2024 году

Рекордное количество россиян были признаны банкротами в 2024 году. Количество заявок составило 431 940, увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом, сообщает Mash .

Процедура банкротства физлиц появилась в России в 2015 году. С того момента несостоятельными были признаны 1,5 млн человек.

Процедура помогает людям избавиться от долгов, но вместе с тем человек оказывается под пристальным вниманием налоговых органов и прокуратуры. Его траты по картам контролируются, он не может открывать счета, брать кредиты, займы или заниматься инвестициями.

Банкроту трудно арендовать квартиру или открыть бизнес. Кроме того, в отношении лица, который прошел эту процедуру, могут возбудить уголовное дело за преднамеренное банкротство. В 2025 году фигурантами таких дел стали несколько десятков человек.

В связи с этим Госдума решила ограничить рекламу услуг по банкротству, разрабатывается соответствующий законопроект. Согласно ему, запрещено будет гарантировать освобождение от платежей и призывать не платить по кредитам. Также до граждан будут доносить информацию о последствиях банкротства.

Ранее российские банки предложили внести изменения в реформу института банкротства. АБР предлагает отказаться от предоставления права голоса на собраниях кредиторов кредиторам по текущим платежам.