Банкир рассказал о влиянии ключевой ставки на рубль, бизнес и граждан

Ключевая ставка оказывает влияние на все сферы экономической жизни, включая курс рубля, рынок депозитов и кредитов. Снижение ставки на 2 процентных пункта на курсе российской валюты не отразится, а бизнесу станет легче, только если ставка упадет до 12-13%, заявил РИАМО директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев.

Курс рубля в первую очередь зависит от состояния платежного баланса, отметил он. Снижение ставки на 2 процентных пункта вероятнее всего на курсе не отразится, тем более что отпускной сезон закончился, а следующий новогодний всплеск импорта и покупок путевок будет ближе к концу октября, добавил эксперт.

Что касается влияния ставки на рынок кредитов и депозитов, то ставки по первым падают медленнее, чем по вторым. Это связано с тем, что более дешевые депозиты поступают в общее банковское фондирование постепенно. Самый популярный срок вклада — до 6 месяцев, соответственно, временной разрыв между изменением ставок по депозитам и кредитам составляет примерно 3-6 месяцев, объясняет банкир.

«Важно отметить, что для бизнеса и граждан ключевое значение имеет не абсолютное значение ставки, а разница между ставкой и инфляцией. Сейчас при инфляции около 9% и ставке 18% реальная стоимость денег превышает 9%, что очень много. Бизнесу станет «полегче», когда эта разница составит 3-4%, например, если инфляция останется на том же уровне, а ставка упадет до 12-13%», — высказывает свое мнение Киселев.