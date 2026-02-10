Банки в России резко уменьшили выдачу необеспеченных кредитов

Впервые за много лет банки в России столкнулись с сокращением необеспеченного потребкредитования. По итогам прошлого года портфель сжался на 4,6% и достиг 12,7 трлн рублей, сообщает «Коммерсант» .

В 2023 и 2024 годах этот сегмент активно рос. Эксперты утверждали, что причиной были рост реальных доходов населения и реализация отложенного спроса.

По словам вице-президента по розничным рискам банка «Дом.РФ» Романа Евдокимова, в 2025 году произошло сжатие потребительского кредитования. Оно было связано с ДКП и макропруденциальным регулированием ЦБ.

Такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Первая — высокая ключевая ставка, вторая — ужесточение требований к качеству кредитных портфелей.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал, что, несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026 года вкупе с ростом кредита не дают ЦБ сильных аргументов для снижения ставки на февральском заседании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.