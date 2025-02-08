Банки в России начинают снижать ставки по вкладам
Фото - © РИА Новости
В российском банковском секторе наблюдается неоднородная динамика процентных ставок по депозитам. Ведущие игроки рынка начали снижать ставки по вкладам, сообщает РИА Новости.
Россельхозбанк уменьшил процентные ставки на 0,5 процентных пункта. Теперь максимальная доходность по трех- и шестимесячным рублевым депозитам составляет 22,5% годовых вместо прежних 23%. Корректировке подверглись и другие депозитные продукты банка.
Аналогичные изменения произошли в ВТБ, где с 4 февраля максимальная ставка по полугодовым рублевым вкладам снизилась с 23% до 22,6% годовых, согласно официальной информации на портале банка.
Клиенты Сбербанка с премиальной подпиской теперь могут открыть полугодовой пополняемый вклад под 22,25% годовых вместо прежних 23%, что отражает снижение на 0,75 процентных пункта. Для других сроков размещения средств действуют следующие максимальные ставки: трехмесячные и долгосрочные депозиты свыше 10 месяцев предлагаются под 20,25%, а девятимесячные — под 21,25%.
Альфа-банк пересмотрел условия по депозитам сроком до года, уменьшив ставки на 0,5-1 процентный пункт. «Абсолют банк» также скорректировал доходность по классическому вкладу, снизив ставку на четверть процентного пункта.
По информации от Совкомбанка, вкладчики могут рассчитывать на максимальную годовую ставку в 25%. При размещении средств на полгода банк готов предложить доходность 22,5%, а трехмесячные депозиты принесут клиентам 22%. Самый низкий процент установлен для долгосрочных вкладов на период от 18 до 24 месяцев.
МТС Банк готовится снизить процентные ставки по своему флагманскому продукту «МТС Вклад», о чем проинформировала пресс-служба финансовой организации. На данный момент вкладчики могут рассчитывать на максимальный доход в 22,8% годовых при размещении средств на полгода, а для премиальных клиентов эта ставка достигает 23%.
При соблюдении определенных требований клиенты могут оформить вклады на периоды 24 и 36 месяцев с базовой ставкой 22% годовых. Представители банка отметили, что предыдущее повышение ставок произошло в начале декабря 2024 года, когда они были увеличены на 0,5 процентных пункта.
Что касается других финансовых организаций, «Почта банк» сохраняет привлекательное предложение по продукту «Добро пожаловать» с доходностью 23% на периоды шесть и девять месяцев. «Новиком банк», в свою очередь, поддерживает ставку 22,7%, установленную еще в конце ноября 2024 года. Оба банка заявили через свои пресс-службы, что пересмотр условий по вкладам в ближайшее время не планируется.