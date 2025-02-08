Банки в России начинают снижать ставки по вкладам

Россельхозбанк уменьшил процентные ставки на 0,5 процентных пункта. Теперь максимальная доходность по трех- и шестимесячным рублевым депозитам составляет 22,5% годовых вместо прежних 23%. Корректировке подверглись и другие депозитные продукты банка.

Аналогичные изменения произошли в ВТБ, где с 4 февраля максимальная ставка по полугодовым рублевым вкладам снизилась с 23% до 22,6% годовых, согласно официальной информации на портале банка.

Клиенты Сбербанка с премиальной подпиской теперь могут открыть полугодовой пополняемый вклад под 22,25% годовых вместо прежних 23%, что отражает снижение на 0,75 процентных пункта. Для других сроков размещения средств действуют следующие максимальные ставки: трехмесячные и долгосрочные депозиты свыше 10 месяцев предлагаются под 20,25%, а девятимесячные — под 21,25%.

Альфа-банк пересмотрел условия по депозитам сроком до года, уменьшив ставки на 0,5-1 процентный пункт. «Абсолют банк» также скорректировал доходность по классическому вкладу, снизив ставку на четверть процентного пункта.

По информации от Совкомбанка, вкладчики могут рассчитывать на максимальную годовую ставку в 25%. При размещении средств на полгода банк готов предложить доходность 22,5%, а трехмесячные депозиты принесут клиентам 22%. Самый низкий процент установлен для долгосрочных вкладов на период от 18 до 24 месяцев.

МТС Банк готовится снизить процентные ставки по своему флагманскому продукту «МТС Вклад», о чем проинформировала пресс-служба финансовой организации. На данный момент вкладчики могут рассчитывать на максимальный доход в 22,8% годовых при размещении средств на полгода, а для премиальных клиентов эта ставка достигает 23%.

При соблюдении определенных требований клиенты могут оформить вклады на периоды 24 и 36 месяцев с базовой ставкой 22% годовых. Представители банка отметили, что предыдущее повышение ставок произошло в начале декабря 2024 года, когда они были увеличены на 0,5 процентных пункта.

Что касается других финансовых организаций, «Почта банк» сохраняет привлекательное предложение по продукту «Добро пожаловать» с доходностью 23% на периоды шесть и девять месяцев. «Новиком банк», в свою очередь, поддерживает ставку 22,7%, установленную еще в конце ноября 2024 года. Оба банка заявили через свои пресс-службы, что пересмотр условий по вкладам в ближайшее время не планируется.