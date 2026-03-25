Банки с 1 апреля перестанут учитывать «серые» доходы физлиц

С 1 апреля 2026 года банки будут рассчитывать долговую нагрузку только по официальным доходам заемщиков. Об изменениях рассказала финансовый консультант Марина Новикова, сообщает АБН24 .

С 1 апреля вступают в силу новые правила расчета показателя долговой нагрузки. Кредитные организации больше не смогут опираться на справки по форме банка и устные подтверждения доходов клиентов.

«Это логичный и давно ожидаемый шаг со стороны Банка России, который направлен на оздоровление розничного кредитного рынка. До сих пор у банков была возможность закрывать глаза на реальный уровень доходов, используя справки по форме банка или устное заверение клиента, что часто приводило к завышению платежеспособности заемщиков и, конечно, к росту закредитованности населения», — отметила специалист.

По ее словам, изменения затронут прежде всего работников с «серой» зарплатой, самозанятых с нерегулярными поступлениями, а также неформально занятых — строителей, репетиторов, мастеров услуг. В группе риска — инвесторы и арендодатели, не декларирующие доход.

«В долгосрочной перспективе возможна сегментация рынка. Банки будут активно конкурировать за клиентов с прозрачным финансовым профилем... для остальных доступ к банковскому кредитованию, конечно, существенно снизится», — рассказала Новикова.

Эксперт добавила, что часть заемщиков может обратиться в микрофинансовые организации с более высокими ставками.

