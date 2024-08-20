Банки Китая начали возвращать платежи от российских импортеров

«Ведомости»: банки из КНР возвращают платежи за товар от российских импортеров

Ряд банков из КНР возвращает платежи от российских компаний, которые занимаются импортом товаров. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на газету «Ведомости» .

Некоторые китайские банки вернули переведенные в юанях деньги от импортеров из РФ, хотя компании из Поднебесной уже продали и доставили им товары. Возврат материальных средств занимал от 3 до 4 месяцев.

Однако директор юридической компании Nordic Star Андрей Гусев рассказал, что эти случаи не самые сложные. Нередко китайская фирма продает российскому импортеру товар по частичной предоплате с условием внесения всей суммы в течение 5 суток. Покупатель переводит средства на счет компании из КНР, но банк не проводит платеж, и груз застревает на таможне.

Ранее китайские компании попросили доставлять товары в РФ через территорию третьих государств. Это объясняется проблемами с логистикой.