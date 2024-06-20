Банк «Русский стандарт»: россияне все чаще прибегают к услугам курьеров

Согласно статистике эквайринговой сети банка «Русский стандарт» общее число платежей за услуги курьеров с марта по май 2024 года выросло на 18% по сравнению с весной 2023 года, сообщили РИАМО в пресс-службе финансовой организации.

Статистика эквайринговой сети бака показала, что офлайн число таких платежей выросло на 19%, а онлайн — на 15% относительно весны 2023 года.

Россияне, как выяснилось, заметно чаще оплачивают офлайн заказы с курьерской доставкой (83% от всех таких платежей), чем онлайн (17%). Годом ранее соотношение было практически таким же — 82% против 18% в пользу офлайна.

Таким образом, большинство отдает предпочтение оплате доставки лично, при получении заказа и детальном изучении качества полученного товара, а не заранее — при оформлении его онлайн.

Примечательно, что средний чек одного платежа за заказ с услугой курьеров онлайн заметно выше, чем офлайн — 3 657 руб. против 2 659 руб. соответственно.

При этом самая высокая средняя сумма заказа с курьером (2 852 руб.) была отмечена в марте 2024 года, на втором месте — май (2 826 руб.), на третьем — апрель (2 807 руб.).