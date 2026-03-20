Банк «Русский стандарт»: молодежь лидирует по тратам на цифровые товары

Самые высокие средние чеки на цифровые товары зафиксированы у россиян в возрасте от 21 до 30 лет, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

Цифровые товары прочно вошли в повседневную жизнь россиян: оплата антивирусов, подписки на онлайн-библиотеки и стриминговые сервисы, приложения для «умного дома», фоторедакторы, сервисы родительского контроля, онлайн-кинотеатры, а также подарочные сертификаты магазинов и маркетплейсов. Как показала статистика банка «Русский Стандарт», по итогам 2025 года и начала 2026 года средний чек на оплату таких товаров по картам составил 608 рублей, что незначительно выше показателя годовой давности (605 рублей).

Аналитики банка также изучили сезонную динамику: чаще всего покупки цифровых товаров совершаются зимой — средний чек в этот период достигает 610 рублей. На втором месте расположилась осень с чеком в 554 рубля, замыкает тройку весна (658 рублей). Летом средний чек составляет 605 рублей.

Наибольший интерес вызывает распределение расходов по возрасту. Самые высокие средние чеки зафиксированы у клиентов в возрасте от 21 до 30 лет — 823 рубля. Вторую строчку рейтинга заняла категория 41—50 лет со средним чеком 636 рублей, третью — россияне от 51 до 60 лет, чьи траты на цифровые товары в среднем составили 548 рублей.