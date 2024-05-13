Банк России выявил случаи конфликта интересов при проведении IPO

Российский Центробанк выявил случаи конфликта интересов при проведении IPO, когда интерес брокеров отличался от интересов клиентов, пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой.

Эксперты Банка России обратили внимание на три случая, когда интересы брокеров и их клиентов не совпадали.

Во-первых, когда брокер за вознаграждение одновременно оказывает услуги по привлечению инвесторов для участия в IPO и услуги по брокерскому обслуживанию. В этом случае в интересах обеих сторон разместить эмиссионные ценные бумаги на выгодных условиях, включая цену размещения.

Во-вторых, когда брокер подает собственные заявки и заявки клиентов при участии в одном и том же IPO. В этом случае собственные заявки брокеров ухудшают условия исполнения клиентских заявок, что уменьшает аллокацию и повышает цену, что приводит к исполнению брокером клиентских заявок на менее выгодных условиях.

В-третьих: когда брокер является андеррайтером размещения и оказывает клиентам свои услуги. В этом случае брокер может иметь собственные интересы в отношении цены бумаги при размещении, что может повлиять на аллокацию и условия исполнения клиентских заявок.

Банк России уже обращал внимание на проблемы, возникающие у частных инвесторов в рамках IPO: непрозрачность аллокации и недостатки при сборе комиссий с инвесторов. Московская биржа совместно с участниками рынка разработала рекомендации для сделок IPO, чтобы устранить эти проблемы.