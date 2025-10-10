Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк упростят перевод рассрочки в ипотеку

Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк договорились о стратегическом партнерстве по внедрению современных технологий в процедуру оформления ипотеки. Они затронут в том числе перевод договоров рассрочки в ипотеку. Соглашение на форуме Finopolis 2025 подписали вице-президент по розничным продажам банка ДОМ.РФ Дмитрий Калиничев и председатель правления Самолет Банка Кирилл Варенцов.

Документ подразумевает подписание договоров купли-продажи закладных, создание технологий, которые позволят упростить перевод договоров рассрочки в ипотеку. Это будет производиться в рамках развития технологического партнерства и экспертной поддержки между компаниями.

Калиничев отметил, что партнерство с Самолет Банком позволит не только развить цифровые сервисы. Будут сформированы новые ориентиры для отрасли, созданы стандарты, позволяющие определить рынок в ближайшие годы.

Рассрочка оказалась одним из наиболее актуальных инструментов для приобретения жилья в РФ. На фоне этого появилась задача упростить и ускорить ее перевод в ипотеку. Это важно для всех участников рынка. Покупатели квартир смогут оперативно уменьшить размер ежемесячного платежа. У застройщиков получится снизить ставку по проектному финансированию. В результате уменьшатся расходы на проект, добавил вице-президент по розничным продажам банка ДОМ.РФ.

Банк ДОМ.РФ начал проводить процедуру перевода договоров рассрочки в ипотеку в июне 2025 года. Это произошло на фоне увеличивающегося спроса со стороны россиян, которые приобрели квартиру с отсрочкой платежа.

Жители РФ переводят рассрочку в ипотеку не только по рыночной, но и по льготной ипотеке. Первоначальный взнос оплачивается за счет тех средств, которые клиент уже отправил на счет эскроу в соответствии с договорами рассрочки.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы для клиентов рынка недвижимости. Совместные технологические решения с банком ДОМ.РФ позволят значительно упростить для застройщиков и покупателей жилья процесс перевода рассрочки в ипотеку, сделав его максимально быстрым и комфортным. Мы уверены, что это не только повысит стандарты обслуживания, но и даст новый импульс развитию всего рынка», — рассказал председатель правления Самолет Банка Кирилл Варенцов.

