«Бангкок банк» массово заблокировал карты российских туристов

Отдыхающие в Таиланде россияне жалуются на массовую блокировку карт «Бангкок банка», который считается главной тайской кредитной организацией, сообщает Mash .

Карты и мобильное приложение банка перестали работать у россиян накануне. Уже в понедельник офисы «Бангкок банка» заполонили тысячи граждан РФ, требующих разобраться с проблемой.

Оказалось, что кредитная организация массово блокирует счета релокантов и туристов. В офисах банка россиянам предлагают раз и навсегда снять деньги, после чего граждан РФ окончательно перестают обслуживать.

Картой могут пользоваться только те россияне, которые находятся в браке с гражданами Таиланда, и те, у кого есть недвижимость на территории страны.

Посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин уточнил, что в Таиланде регулярно проживают от 40 до 50 тыс. россиян.

Ранее работающий моделью россиянин разбился на байке в Таиланде и сломал бедро. За операцию ему пришлось отдать 700 тыс. рублей.