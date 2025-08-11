Багреева: в столице стартовал профессиональный конкурс «Лидеры закупок Москвы»

11 августа в Москве начался прием заявок на первый профессиональный конкурс для специалистов в сфере госзакупок — «Лидеры закупок Москвы». Его задача — выявить наиболее квалифицированных профессионалов в этой области и создать площадку для обмена передовыми методиками и опытом, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Фото - © Комплекс экономической политики города Москвы

Она уточнила, что Москва занимает первое место в стране по объему контрактов: на столичных заказчиков приходится каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Конкурс «Лидеры закупок Москвы» станет ключевой площадкой для демонстрации профессионализма и экспертных знаний.

«Он поможет выявить лучших специалистов и даст новые перспективные идеи, которые обеспечат максимально продуктивное взаимодействие государства и бизнеса. Это позволит нам дальше повышать эффективность закупочных процессов, чтобы предоставить государственным и муниципальным учреждениям больше возможностей оперативно закрывать насущные потребности, а предпринимателям – развивать свой бизнес», – отметила Мария Багреева.

Соревнование проводится в 4 командных и 3 индивидуальных номинациях, включая категорию для молодых специалистов до 30 лет. Организаторами выступают департамент Москвы по конкурентной политике и управление кадровых сервисов правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, департамент по конкурентной политике активно ищет способы модернизации госзакупок.

«Мы впервые проводим профессиональный конкурс среди специалистов контрактной системы и рассчитываем, что он позволит участникам не только заявить о своих достижениях, обменяться опытом и лучшими практиками, но и увидеть новые возможности для роста в своей сфере, а также внести вклад в ее развитие», – подчеркнул Пуртов.

Конкурс состоит из нескольких этапов. Первый заявочный этап продлится с 11 августа по 3 сентября — к участию приглашаются специалисты контрактной системы всех органов власти и подведомственных организаций столичного правительства. С 22 сентября по 5 октября пройдет второй этап, в ходе которого сформируются команды для командного маршрута, а топ-30 участников продолжат борьбу в индивидуальном зачете. Конкурсантам предстоит выполнить профессиональные задания отборочных туров.

Финал состоится 28 ноября. Оценивать участников будет экспертное жюри под председательством Марии Багреевой. При определении победителей будут учитываться не только профессиональные навыки, но и креативность, а также умение работать в команде. Лучшие участники получат ценные призы.

Московская контрактная система остается одной из самых эффективных в стране. Столица возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок (https://www.mos.ru/news/item/147428073/). Благодаря стандартизации процедур, цифровизации и поддержке малого бизнеса госзаказ в Москве обеспечивает экономию на всех этапах.