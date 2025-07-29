Багреева: торговый бот помог заключить 45 тыс контрактов на портале поставщиков

С начала года предприниматели заключили на Портале поставщиков почти 45 тыс. контрактов по итогам котировочных сессий с применением торгового бота на сумму около 7 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, торговый бот упрощает участие в котировочных сессиях, автоматически делая ставки. Он позволяет предпринимателям направлять ценовые предложения в автоматическом режиме и за счет этого участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно.

«В ходе торгов бот последовательно снижает ставку до указанного пользователем минимального значения. За первую половину 2025 года с применением этого сервиса на Портале поставщиков заключили 44,7 тыс. контрактов — на треть больше, чем в том же периоде прошлого года. Объем сделок вырос на 44% и достиг почти 7 млрд рублей. Высокая конкуренция позволила заказчикам сэкономить 1,1 млрд рублей», — сказала Мария Багреева.

Сервис доступен для пользователей по всей стране без ограничений. Благодаря ему предприниматели расширяют географию бизнеса и выходят на межрегиональный уровень, наращивая продажи.

«Наиболее активными регионами, использующими торговый бот, стали Москва, Московская и Рязанская области, Санкт-Петербург и Пермский край. Суммарно в первом полугодии на них пришлось 38,4 тыс. контрактов на 5,7 млрд рублей, что составляет 86% от общего количества и 83% от объема всех сделок, заключенных с применением такого функционала», — уточнил руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Котировочные сессии — это мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Побеждает бизнесмен, предложивший наименьшую стоимость.

Как ранее сообщил (https://t.me/mos_sobyanin/16098) мэр Москвы Сергей Собянин, за первое полугодие 2025 года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 млрд рублей.