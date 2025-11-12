Багреева: торговый бот помог заключить 240 тыс контрактов на портале поставщиков

За три года на столичном Портале поставщиков заключили около 240 тысяч сделок по итогам котировочных сессий с применением бота автоматических ставок. Благодаря снижению начальной цены в аукционах заказчики сэкономили 13,5 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что осенью 2022 года на портале поставщиков был внедрен бот автоматических ставок, позволяющий предпринимателям принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно.

«Он экономит их время и способствует поддержанию высокого уровня конкуренции. За три года с применением торгового бота по итогам сессий было заключено свыше 237 тыс. контрактов более чем на 44 млрд рублей. Почти четверть от общей суммы закупок — 10,4 млрд — пришлась на строительные, информационно-технологические и хозяйственные товары», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что благодаря снижению начальной цены заказчики сэкономили 13,5 млрд рублей.

Торговый бот автоматизирует процедуру закупки, самостоятельно делая ставки, пока не достигнет минимальной цены, установленной поставщиком перед началом аукциона. Это позволяет предпринимателям участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. Перед началом сессии предпринимателю необходимо установить минимальную стоимость, по которой он готов заключить контракт.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, за три квартала 2025 года торговый бот использовался при заключении 66,3 тыс. контрактов. Их объем превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 15% и достиг 10,6 млрд рублей.

«Экономия составила 3,6 млрд рублей. Наиболее активно ботом пользовались поставщики из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Рязанской области и Пермского края. На них пришлось 78% от общего объема сделок», — сказал Пуртов.

Котировочные сессии — это форма закупок, мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. В это время поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Благодаря таким оперативным сделкам предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики — приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком Портала поставщиков является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».