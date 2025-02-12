Багреева: столичные проекты получили медали международной выставки инноваций

Три проекта департамента экономической политики и развития Москвы получили награды на выставке интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2025 в Бангкоке, сообщила заммэра столицы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Цифровые технологии, которые Москва внедряет для повышения качества жизни населения и улучшения делового климата в мегаполисе, получают признание экспертного сообщества на международном уровне.

«Сборник СН-2012 содержит расценки на все виды работ и услуг для содержания и ремонта школ, поликлиник, парков, дорог, мостов и других городских объектов. Эта информация помогает городу избегать необоснованных затрат и обеспечивает бизнесу равные условия для участия в госзакупках», — сказала Мария Багреева.

Она добавила, что проект «Риск-ориентированный подход при исполнении госконтрактов» позволяет госорганизациям контролировать своевременную оплату контрактов и существенно сокращает время проведения аудиторских проверок подведомственных учреждений.

«В свою очередь, Реестр инвестиционных программ упрощает взаимодействие между инициаторами инвестпроекта и заинтересованными инвесторами и ускоряет его реализацию. Все три отмеченных продукта — яркий пример внедрения современных передовых технологий в решение городских задач», — уточнила заммэра, глава департамента экономической политики и развития.

Сборник нормативов для оценки затрат на эксплуатацию городских объектов (СН-2012) был удостоен золотой медали в категории «Строительство, гражданская инженерия и архитектура», а также специального приза от организаторов за высокий уровень продукта.

Электронная роботизированная система «Риск-ориентированный подход при исполнении государственных контрактов» получила золотую медаль в категории «Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение», а также специальную медаль Японской ассоциации интеллектуальной собственности (JIPA) как лучшая инновационная ИТ-разработка.

Реестр инвестиционных программ был отмечен серебряной медалью в категории «Защита окружающей среды, энергетика, водоснабжение, „зеленые“ технологии» и дипломом Всемирной ассоциации женщин-изобретателей за лучшее изобретение.

В прошлом году главных премий выставки IPITEX были удостоены база «Единое хранилище данных» (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы «Экспертиза».

Международная выставка IPITEx проводится в Бангкоке с 1995 года под эгидой Национального совета по исследованиям под патронажем короля Таиланда и Международной федерации изобретательских ассоциаций.