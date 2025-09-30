Багреева: около 440 компаний столицы завершили пилотный этап проекта «Производительность труда»

Уточняется, что 2/3 из компаний — это субъекты малого и среднего предпринимательства. Проект реализуется в городе с 2022 года.

«За 3,5 года работы в столице проект продемонстрировал свою эффективность: производительность труда на пилотных потоках компаний-участников выросла более чем в 1,5 раза, на треть снизились сроки протекания бизнес-процессов и незавершенное производство, а общий экономический эффект для 439 компаний, завершивших пилотный этап проекта, превысил 14 млрд рублей. Важным участником проекта является малый и средний бизнес — это тот сектор экономики, в котором мы видим большой резерв к повышению производительности труда. На субъекты МСП приходится около двух третей от всех участников проекта, завершивших пилотный этап», — уточнила Багреева.

Известно, что производительность труда в секторе МСП на 25% ниже, чем в среднем по экономике, что связано в первую очередь с недоступностью для малого и среднего бизнеса экономии на масштабе и современных технологий повышения производительности труда. Одна из задач города — максимально расширить инструменты проекта на субъекты МСП.

На сегодняшний день в проекте могут принять участие компании с годовой выручкой не менее 400 млн рублей (для сферы туризма — 180 млн рублей), что существенно ограничивает возможности малого и среднего бизнеса.

В мае департамент экономической политики и развития совместно департаментом предпринимательства и инновационного развития запустили бесплатный онлайн-курс для субъектов МСП «Свое дело: новый уровень». Программа разработана экспертами АНО «Мосстратегия» и включает видеоуроки, тесты и практические задания.

В сентябре начался второй этап программы — «Свое дело: новый уровень ПРО», рассчитанный на предпринимателей, уже знакомых с основами бережливых технологий или прошедших базовый курс.

«Городские программы становятся логичным развитием федеральных инициатив. Наша цель — сделать так, чтобы каждый московский предприниматель, независимо от масштаба бизнеса, мог использовать инструменты бережливых технологий. Такой подход помогает компаниям становиться эффективнее и формирует культуру постоянных улучшений в экономике столицы», — резюмировала Багреева.

В 2022–2024 годах в столице за счет средств городского бюджета реализовывался национальный проект «Производительность труда». С этого года работа продолжается в рамках обновленного нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».