Багреева: около 1,5 тыс нежилых помещений реализовал город на торгах в 2025 году

В прошлом году город реализовал на торгах около 1,5 тыс. нежилых помещений, а их общая площадь составила свыше 240 тыс. кв. м, сказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Известно, что нежилые помещения пользуются высоким спросом у столичных предпринимателей.

«Москва предлагает широкий выбор коммерческой недвижимости, что позволяет подобрать оптимальный вариант под нужды любого бизнеса. В прошлом году город реализовал на аукционах около 1,5 тыс. кв. м помещений общей площадью 242 тыс. кв. м. Большинство из них имеют свободное назначение и подходят под организацию практически любого вида бизнеса. На один лот в ходе торгов претендовали семь человек. Наиболее популярными у предпринимателей стали небольшие пространства площадью до 100 кв. м — на них пришлось около половины проданных в прошлом году помещений. Больше всего объектов реализовали в ВАО — 223, а также в ЗАО — 196 и в ЦАО — 169», — поделилась Багреева.

Городские торги — надежный и простой способ приобрести помещение для бизнеса. Процедура проходит онлайн, принять участие в ней могут как юридические, так и физические лица. Витриной имущества, выставляемого на торги, выступает Инвестиционный портал Москвы.

«На столичном Инвестиционном портале можно подобрать подходящее под конкретный запрос помещение, настроив фильтры по местоположению, площади, начальной цене, назначению и другим параметрам. В первую очередь, предпринимателей интересуют помещения, расположенные в местах с интенсивным пешеходным трафиком, например вблизи станций метро, транспортно-пересадочных узлов. Особой популярностью в прошлом году пользовались пространства на первых этажах — они составили 65% от всех реализованных лотов», — уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Найти всю необходимую информацию о лотах, в том числе фотографии, документацию, условия и форму реализации, можно в разделе «Торги Москвы» столичного Инвестиционного портала.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.