Багреева: оборот производителей химпродукции вырос почти на 37% в I полугодии

Оборот столичных предприятий химической отрасли за первые шесть месяцев 2025 года достиг 201,3 млрд рублей, что на 36,6% превысило результаты аналогичного периода 2024 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что химическое производство столицы является одним из самых динамично растущих сегментов промышленности. Положительную динамику демонстрируют не только направления, выпускающие потребительские товары, такие как бытовая химия и косметика, но и компании, продукция которых необходима в строительстве, фармацевтике, медицине и автомобильной промышленности.

«По итогам первого полугодия 2025 года эти предприятия заработали 201,3 миллиарда рублей, почти на 37% превысив показатели января — июня 2024 года. На столичный химпром приходится 5,5% от оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и 5% от общего оборота отрасли в России», — отметила Мария Багреева.

Производители бытовой химии, парфюмерии и косметики обеспечили около 37% отраслевого оборота, или 73,2 млрд рублей. Немного отстает от них выручка компаний, производящих химическую продукцию для промышленных и медицинских изделий, красители, пластмассы и синтетический каучук, — 72,6 млрд рублей. На производителей лакокрасочных материалов пришлось свыше 29 млрд рублей, что составляет около 14%.

Наибольший рост продемонстрировали производители лакокрасочной продукции: их выручка за год увеличилась более чем в 3,5 раза. Оборот компаний, выпускающих химические волокна для изготовления тканей, шин и искусственной кожи, вырос почти в 2,5 раза, достигнув 1,2 млрд рублей. Выручка предприятий, специализирующихся на бытовой химии, парфюмерии и косметике, выросла на 40%.

Значительный импульс для развития отрасли создают малые предприятия, на которые приходится 48% ее оборота в столице. За год их выручка выросла на 86%, достигнув 96,4 млрд рублей. Крупные и средние компании формируют около 52% отраслевого оборота. За отчетный период они заработали 105 млрд рублей, что на 9,9% больше показателя годичной давности.

В Москве осуществляется комплексная программа поддержки промышленных производителей. Компании могут получить льготные инвестиционные кредиты и арендные ставки при строительстве новых мощностей, а также оформить специальные статусы, позволяющие снизить региональное налоговое бремя. Наличие в городе мощных научных институтов и развитой лабораторной инфраструктуры дает химическим компаниям возможность внедрять инновационные технологии, повышать экологичность и безопасность производства. Все это формирует прочную основу для дальнейшего укрепления позиций столичной химической промышленности на внутреннем и международном рынках.