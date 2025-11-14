Багреева: оборот московской пищевой промышленности вырос на 15% за 3 квартала

За первые девять месяцев 2025 года оборот пищевой промышленности Москвы составил 708 млрд рублей, что на 15% больше показателя за аналогичный период предыдущего года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что московские производители продуктов питания активно развивают бизнес, внедряют современные технологии и наращивают мощности. Это помогает им увеличивать выпуск продукции и поставлять ее не только в столицу, но и в другие регионы страны.

«В январе — сентябре 2025 года оборот отрасли достиг 708 млрд рублей, на 15% превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Около 22% из этого объема, или 157,7 млрд рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Более 14%, или 101,3 млрд рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, еще 12%, или 84,7 млрд рублей, — производители напитков», — отметила Мария Багреева.

Наибольший рост за девять месяцев 2025 года продемонстрировали столичные мукомольные предприятия: их оборот вырос на 49% и достиг 18 млрд рублей. Выручка компаний масложировой отрасли увеличилась на 37% — до 1,4 млрд рублей, а производители консервированных фруктов и овощей нарастили оборот на 33%, до 23,8 млрд рублей.

Крупные и средние предприятия формируют около 77% оборота пищевой промышленности, или 542,3 млрд рублей. Их оборот вырос почти на 8% по сравнению с январем — сентябрем 2024 года. Малые предприятия заработали 165,4 млрд рублей, что составляет 23% от общего объема, при этом их выручка за год выросла на 46%.

Производство пищевой продукции остается одной из ключевых отраслей промышленности столицы. Ее доля в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора достигает 12,5%. На Москву приходится 6,6% оборота пищевой промышленности России.