Багреева: начался прием заявок на конкурс «Лидеры закупок Москвы. Трансформация»

В столице стартовал прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация», сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Конкурс сможет помочь определить лучших специалистов в сфере госзакупок, а также предоставить им возможность поделиться своими наработками и передовыми подходами. Его организаторами выступают департамент Москвы по конкурентной политике и управление кадровых сервисов правительства столицы.

«Профессиональный конкурс „Лидеры закупок Москвы. Трансформация“ проводится во второй раз и является главной площадкой для демонстрации наиболее эффективных практик в сфере госзакупок. Участники смогут представить свои проекты и инициативы, направленные на совершенствование системы закупок столицы, в частности — на развитие Единой автоматизированной информационной системы торгов. Лучшие их идеи могут быть реализованы на практике. В прошлом году заявки на конкурс подали более тысячи специалистов, представлявших 46 органов исполнительной власти города и подведомственных им государственных учреждений», — подчеркнула Мария Багреева.

К участию в конкурсе приглашаются профессионалы в сфере закупок. От них ждут новых интересных идей и перспективных наработок, которые позволят нам дальше повышать эффективность закупочных процессов.

«В этом году мы обновили правила конкурса и ввели новые форматы, которые позволят участникам еще ярче проявить свои компетенции, раскрыть потенциал и заявить о себе в профессиональном сообществе. Специалисты поборются за победу в семи командных и пяти индивидуальных номинациях. В ходе двух отборочных этапов участники будут проходить тестирование и решать кейсы из сферы столичных закупок. Финальная защита проектов пройдет 11 сентября, а на 25 сентября запланирована церемония награждения победителей», — отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как пояснила руководитель управления кадровых сервисов правительства города Полина Логинова, профессиональные конкурсы — отличная возможность взглянуть по-новому на свои обязанности. Тут каждый может познакомиться с единомышленниками и найти современные подходы к работе.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 апреля по ссылке.

