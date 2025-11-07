Багреева: Москва заключила свыше 90 тыс контрактов с региональными поставщиками

В период с января по сентябрь 2025 года московские заказчики подписали с региональными поставщиками свыше 90 тыс. контрактов на сумму 469 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что Москва активно взаимодействует с предпринимателями со всей России в области государственного заказа.

«За девять месяцев этого года учреждения города заключили с поставщиками из регионов 90,3 тыс. контрактов. Их объем достиг 469 млрд рублей, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины от этой суммы составили контракты на выполнение строительных работ, покупку медицинских изделий и лекарств, транспортных средств и запчастей, стройматериалов, а также охранных и противопожарных услуг», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что наиболее тесное партнерство у столицы сложилось с компаниями из Московской, Ярославской и Владимирской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. В совокупности эти регионы заключили с Москвой более 50 тыс. сделок на общую сумму свыше 396 млрд рублей

Использование Портала поставщиков

Для осуществления мелкообъемных закупок, в том числе у предпринимателей из регионов, столица широко использует Портал поставщиков.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, большая часть контрактов Москвы с регионами — 48 тыс. — была оформлена через Портал поставщиков. Их объем достиг 13,9 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный промежуток прошлого года эта цифра равнялась 11,5 млрд рублей, то есть мы наблюдаем рост на 21%.

Портал поставщиков объединяет более 60 тыс. заказчиков из 43 регионов России и свыше 380 тыс. поставщиков со всей страны. Ассортимент товаров, работ и услуг в каталоге портала включает более 3,2 млн уникальных позиций. Функциональным заказчиком Портала поставщиков выступает департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный департамент информационных технологий.

Выгода для бизнеса

Партнерство Москвы с региональными поставщиками в сфере госзакупок выгодно для всех участников. Бизнес получает доступ к крупнейшему рынку сбыта в стране и возможность для роста, а город экономит бюджетные средства за счет повышения конкуренции.

Контрактная система Москвы устойчиво показывает высокие результаты эффективности. Столица занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря унификации процедур, внедрению цифровых инструментов и привлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает оптимизацию расходов на каждом этапе процесса.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление».