Багреева: Москва заключила свыше 61 тыс. контрактов с региональными поставщиками

В первой половине 2025 года столичные заказчики подписали контракты с поставщиками из регионов на общую сумму 308 млрд рублей, что на 66% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ Москва активно взаимодействует с региональными предпринимателями. С января по июнь 2025 года было заключено свыше 61 тыс. контрактов на 308 млрд рублей.

«Это на 66% превысило объем сделок в первом полугодии прошлого года. Чаще всего московские организации приобретали в регионах строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, стройматериалы, а также охранные и противопожарные услуги. На эти позиции пришлось почти 82% от общей суммы контрактов», — сказала Багреева.

Такое партнерство выгодно всем сторонам: региональные предприниматели получают доступ к крупнейшему рынку сбыта в России и возможность расширить бизнес, а московские заказчики могут выбирать оптимальные по стоимости и качеству товары и услуги из широкого ассортимента, что позволяет эффективно закрывать потребности и оптимизировать бюджетные расходы.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее тесное сотрудничество у Москвы сложилось с поставщиками из Подмосковья, Ярославской, Владимирской областей, Татарстана и Санкт-Петербурга.

«Суммарно с ними было совершено 34,5 тыс. сделок на сумму 264,2 млрд рублей, что составило 86% от общего объема заключенных с региональными поставщиками контрактов», — сказал Пуртов.

Контрактная система столицы продолжает показывать высокую результативность. Москва занимает первую строчку в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря унификации процедур, цифровизации и поддержке малого бизнеса городской госзаказ обеспечивает экономию на каждом этапе процесса.